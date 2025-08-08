Governo do RN paga neste sábado (9) adiantamento do 13º a servidores ativos de órgãos com arrecadação própria e Educação

O Governo do Rio Grande do Norte paga neste sábado (9) o adiantamento de 40% do 13º salário para servidores ativos dos órgãos com arrecadação própria e da Educação, incluindo os temporários.

Serão creditados nas contas dos servidores valores líquidos que totalizam R$ 66,3 milhões.

Recebem o adiantamento os servidores da Secretaria Estadual de Educação (SEEC), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Instituto de Previdência dos Servidores do Estado (Ipern), Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema), Junta Comercial do RN (Jucern), Departamento Estadual de Imprensa (DEI) e Agência Reguladora de Serviços Públicos (Arsep).

Também estão contemplados os servidores temporários da Educação referentes ao exercício de 2024.

O calendário para o pagamento do 13º salário dos demais servidores será divulgado até o final do ano, garantindo planejamento e transparência.