Governo do RN lança segunda etapa do Programa de Recuperação de Rodovias Estaduais

O Governo do Rio Grande do Norte dá mais um passo importante na melhoria da malha viária estadual. Nesta quinta-feira (3), a governadora Fátima Bezerra lança oficialmente a segunda etapa do Programa de Recuperação de Rodovias Estaduais. A solenidade acontece às 10h30, no auditório da Governadoria, no Centro Administrativo, em Natal.

Ao lado do secretário estadual de Infraestrutura, Gustavo Coelho, e da diretora geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RN), Natécia Nunes, a chefe do Executivo estadual vai apresentar os detalhes do novo cronograma de obras, que contempla a recuperação de mais 664,80 quilômetros de estradas.

A nova etapa do programa vai beneficiar diversos municípios que integram os distritos rodoviários de Mossoró, Caicó, Nova Cruz, Natal e Pau dos Ferros. O objetivo é garantir mais segurança, mobilidade e desenvolvimento para todas as regiões do estado, além de impulsionar a economia local com a melhoria da infraestrutura viária.

Com esse investimento, o Governo do RN reafirma o compromisso com a integração regional e o fortalecimento da logística de transporte, atendendo às demandas da população e dos setores produtivos.

Serviço:

O quê: Lançamento da segunda etapa do Programa de Recuperação de Rodovias Estaduais

Quando: Quinta-feira, 03 de julho, às 10h30

Onde: Auditório da Governadoria – Centro Administrativo do Estado, Natal (RN)