Governo do RN lança o programa Bolsa-Atleta Potiguar

A governadora Fátima Bezerra lançou nesta terça-feira (30) o programa Bolsa-Atleta Potiguar. A iniciativa vai oferecer bolsas mensais que variam de R$ 440 a R$ 1.430 para auxiliar atletas e paratletas do Rio Grande do Norte.

Ao longo do primeiro ano de programa, o Bolsa-Atleta Potiguar vai apoiar 100 esportistas. Com dotação orçamentária específica, o Governo do Estado vai distribuir R$ 731 mil com o incentivo.

“Este é um momento de grande alegria, porque estamos aqui hoje para apresentar mais uma iniciativa do governo, uma ação voltada para o incentivo, apoio, fortalecimento e expansão do esporte potiguar”, ressaltou a governadora Fátima Bezerra.

O programa vai contemplar diversas categorias, como Atleta Estudantil, Atleta Regional, Atleta Nacional, Atleta Internacional e Atleta Olímpico e Paralímpico. A bolsa será concedida pelo prazo de um ano, podendo ser renovada.

Criado em 2015, por meio da Lei Estadual 9.955, o programa Bolsa-Atleta Potiguar será executado e fiscalizado pela Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC), por meio da Subsecretaria do Esporte e do Lazer (SEL).

“Desde o início, tínhamos o compromisso de resgatar o programa, mas as circunstâncias na primeira gestão do governo do Rio Grande do Norte não nos permitiram avançar. Estamos aqui hoje para concretizar esse compromisso, trazendo de volta o programa e colocando-o em prática, destinado àqueles e àquelas que sonham, têm talento e precisam do incentivo do Estado”, reforçou Fátima Bezerra.

Também participaram da solenidade de lançamento do Bolsa-Atleta, Cleonice Cleusa Kozerski, secretária adjunta de Educação, Gabriel Medeiros, o sub-secretário estadual de Juventude, além da deputada estadual Isolda Dantas (PT) e da vereadora por Natal Júlia Arruda (PC do B). Também estiveram presentes atletas, paratletas e representantes de federações e associações esportivas do Rio Grande do Norte.

Inscrições serão abertas a partir de 02 de maio

O edital com as regras do novo Bolsa-Atleta será publicado na edição desta quarta-feira (1º) do Diário Oficial do Estado. Os interessados em participar do programa poderão realizar as inscrições no período de 02 de maio a 03 de junho de 2024. Para isso, devem entregar os documentos necessários na recepção da Subsecretaria do Esporte e do Lazer – SEEC/SEL-RN.

Segundo o subsecretário de Esporte e Lazer do RN, Júlio Cezar Nunes Júnior, serão aceitas as modalidades esportivas reconhecidas e regularizadas pelas entidades esportivas competentes, incluindo aquelas presentes nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, além de modalidades paradesportivas não olímpicas.

“Com isso, damos um salto na política esportiva do Estado. Agora, com a instituição do Bolsa-Atleta Potiguar, temos um programa com orçamento garantido pelo governo estadual. Esta política só tende a crescer, valorizando ainda mais os atletas e para-atletas do Rio Grande do Norte”, disse.

Autora do projeto de lei que criou o Bolsa-Atleta, Márcia Maia, atual presidente da Agência de Fomento do Rio Grande do Norte (AGN), elogiou a sensibilidade do governo em retomar o Bolsa-Atleta Estadual e destinar recursos para apoiar os atletas e paratletas locais.