Governo do RN lança licitações do PAC Saúde para nova maternidade de alto risco e policlínica regional em Natal

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (17) os avisos de licitação para a construção de duas importantes unidades de saúde em Natal: uma nova maternidade de alto risco, que será erguida na Zona Norte da capital, e uma policlínica regional, que ficará localizada na Avenida Capitão-Mor Gouveia, Zona Oeste.

As obras integram o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), por meio da vertente “PAC Saúde”, iniciativa do Governo Federal. Os dois projetos foram selecionados a partir de propostas elaboradas pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), com o objetivo de ampliar e qualificar o acesso da população potiguar aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).

A condução das licitações ficará sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Infraestrutura (SIN), com os processos previstos para ocorrer na segunda semana de dezembro.

*Maternidade de alto risco e nova policlínica*

A nova maternidade estadual será dedicada ao atendimento de gestantes de alto risco e contará com mais de 100 leitos, ampliando a rede materno-infantil da capital e da Região Metropolitana de Natal. Além disso, a unidade também atenderá pacientes vindos de municípios das regiões do Mato Grande e do Litoral Norte potiguar, contribuindo para a descentralização da assistência obstétrica especializada.

Já a policlínica regional da Zona Oeste terá papel estratégico na regionalização da saúde, com foco na ampliação dos serviços especializados, desafogando unidades hospitalares e garantindo mais resolutividade à rede de atenção à saúde da Região Metropolitana.

A governadora Fátima Bezerra destacou a relevância social e simbólica da nova maternidade e da policlínica para a saúde pública do estado:

“Poucas obras simbolizam tanto o compromisso com a vida quanto a construção de uma nova maternidade. Essa é uma notícia que toca o coração de todas e todos que compreendem a importância de garantir um atendimento digno, humanizado e seguro para as nossas gestantes e seus bebês. A maternidade de alto risco que vamos erguer na Zona Norte de Natal, com mais de 100 leitos, representa um avanço histórico para a saúde pública do nosso estado. E ao lado dela, a nova policlínica na Zona Oeste de Natal vai ampliar o acesso a serviços especializados, fortalecendo a regionalização da saúde e desafogando as unidades de maior porte. Tudo isso é fruto do Novo PAC, uma parceria fundamental com o Governo Federal, que reafirma nosso compromisso com o fortalecimento do SUS e com o direito do povo potiguar a uma saúde pública de qualidade.”

Mais investimentos em saúde pelo Novo PAC

As novas unidades fazem parte de um pacote mais amplo de investimentos do Novo PAC na saúde do estado. No último dia 13, o Governo do RN firmou termo de compromisso com os municípios de Assu e Ceará-Mirim para a construção de outras duas policlínicas regionais, também com recursos do programa federal.

Essas quatro unidades: duas policlínicas no interior e, agora, a maternidade e a policlínica na capital, representam um investimento total de R$ 60 milhões em obras e equipamentos, ampliando a capacidade da rede estadual de saúde para atender a população com mais qualidade, equidade e eficiência.