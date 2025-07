Governo do RN lança edital para construção do IERN de Mossoró

O Governo do Estado lançou nesta sexta-feira (18) o edital de licitação para a construção do Instituto Estadual de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação (IERN) em Mossoró. O investimento previsto na contratação é de R$ 16.034.797,16, dentro do Programa Nova Escola Potiguar (PNEP), que tem transformado a rede estadual de ensino com foco em inovação, sustentabilidade e formação profissional de qualidade. O edital está publicado no

Portal de Compras do Governo Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br).

Com essa nova unidade, o estado avança para a 12ª construção de IERNs. Até o momento, cinco já foram inauguradas e estão em pleno funcionamento nos municípios de Natal, Campo Grande, Jardim de Piranhas, Alexandria e Tangará. As obras de Santana do Matos e Areia Branca foram concluídas e aguardam os últimos ajustes para inauguração. Já a unidade de São José de Mipibu está em fase de tratativas para aquisição do terreno. Três projetos foram transferidos para a Rede Federal de Ensino: Touros, Umarizal e São Miguel.