Governo do RN investe R$ 719 mil para implantação de oito Creas

O Governo do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas), destinou R$ 719 mil para a implantação de oito Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) em municípios que antes não contavam com o serviço. O recurso, repassado diretamente às prefeituras, beneficiará oito cidades de pequeno porte, incluindo uma que não possuía nenhum atendimento técnico de referência para proteção de média complexidade. Com isso, 16 municípios passam a ter serviços qualificados para atender casos de violência e violação de direitos, como violência contra mulheres, idosos, crianças, adolescentes e pessoas LGBTQIA+.

A secretária da Sethas, Iris Oliveira, explicou que a escolha dos municípios foi baseada em um diagnóstico técnico que identificou as áreas com maior incidência de violações de direitos. “Fizemos um ranking dos municípios com mais situações de violência até os com menos. Esse critério foi discutido e aprovado na Comissão Intergestora Bipartite do SUAS, que reúne representantes de todos os municípios do estado”, afirmou. Atualmente, 24 municípios já contam com Creas e técnicos de referência, como parte do plano de expansão determinado pela governadora Fátima Bezerra.

Além desse investimento, a governadora anunciou um aporte de R$ 10 milhões para fortalecer o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no estado. Os recursos serão destinados à proteção básica e aos benefícios eventuais, como o combate à fome e o acolhimento de grupos vulneráveis. Todos os 167 municípios do RN receberão cofinanciamento estadual para essas ações, complementando os recursos já repassados pela União.

“É mais um passo que a governadora dá para garantir serviços qualificados e profissionais preparados para atender quem mais precisa”, destacou Iris Oliveira. O investimento visa ampliar o acesso a serviços de assistência social e garantir um ambiente acolhedor e profissionalizado para o enfrentamento de situações de violência e vulnerabilidade em todo o estado.