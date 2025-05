Governo do RN investe na reestruturação da rede estadual de saúde em Mossoró

O Governo do Rio Grande do Norte investe mais de R$ 14 milhões na reestruturação da rede estadual de saúde em Mossoró. Em agenda oficial nesta quarta-feira (21), a governadora Fátima Bezerra promoveu a entrega de um conjunto de ações para a região Oeste do Estado. Entre as iniciativas, estão a abertura de leitos de UTI no Hospital da Mulher, a modernização do Laboratório Regional e a reforma do Hospital Tarcísio Maia.

“Este é um dia histórico. Nada melhor do que colher os frutos do trabalho. Estamos caminhando para registrar o maior legado em matéria de expansão e fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) em Mossoró”, disse a governadora Fátima Bezerra.