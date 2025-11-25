Governo do RN institui orçamento climático e fortalece política ambiental

O Governo do Rio Grande do Norte avança na estruturação de sua política ambiental ao incluir um programa específico na revisão do Plano Plurianual (PPA). A medida inédita, que será válida já no exercício 2026-2027, cria o Programa Temático 414, voltado para ações de Meio Ambiente e Mudança Climática. A iniciativa organiza, de forma direcionada, o orçamento voltado ao tema.

A governadora Fátima Bezerra ressalta que o Estado conta, pela primeira vez, com uma destinação orçamentária própria para ações ambientais e climáticas. O objetivo é garantir mais clareza, controle e efetividade na execução das políticas públicas do setor.

“Estamos dando um passo histórico para o futuro do Rio Grande do Norte. Ao instituirmos um orçamento climático e fortalecermos nossa política de educação ambiental, reafirmamos o compromisso da nossa gestão com um desenvolvimento justo, sustentável e baseado na ciência. Cuidar do meio ambiente é cuidar da vida, das próximas gerações e do nosso papel no enfrentamento às mudanças climáticas. Este é um legado construído com diálogo, responsabilidade e visão de longo prazo”, disse a governadora.