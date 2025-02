Governo do RN inincia 1ª Jornada de Mecanização da Agricultura Familiar Potiguar

O Governo do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar (Sedraf) e da Emater-RN, dá início à 1ª Jornada de Mecanização da Agricultura Familiar Potiguar. O evento será realizado no dia 12 de fevereiro de 2025, no Assentamento Brinco de Ouro, comunidade Queimadas, zona rural de João Câmara/RN, para promover a mecanização e tecnificação de pequeno porte voltadas à produção de alimentos saudáveis e à transição agroecológica no contexto da agricultura familiar.

A Jornada de Mecanização é uma iniciativa que percorrerá todos os territórios do Rio Grande do Norte ao longo de 2025, fortalecendo a agricultura familiar e ampliando o acesso a políticas públicas e crédito rural. O evento contará com demonstrações práticas do uso de máquinas de pequeno porte (até 50 cv) e divulgará linhas de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que incentivam a aquisição de equipamentos pelos agricultores.

Objetivos da Jornada

Difundir a mecanização e tecnificação de pequeno porte, visando à transição agroecológica e à produção de alimentos saudáveis;

Promover o diálogo entre movimentos sociais, lideranças comunitárias, gestores públicos, instituições financeiras e empresas fornecedoras de máquinas e equipamentos;

Ampliar o acesso às linhas de crédito rural do Pronaf, contribuindo para o aumento da mecanização e tecnificação na agricultura familiar potiguar.

Público-alvo

O evento é voltado para agricultores e agricultoras familiares, organizações do setor, movimentos sociais, prefeituras municipais, entidades prestadoras de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), agentes financeiros e empresas fornecedoras de máquinas e equipamentos.

Parcerias

A 1ª Jornada de Mecanização conta com a realização do Governo do Estado, por meio da Sedraf e Emater-RN, em parceria com a Prefeitura Municipal de João Câmara, Fetarn, Fetraf, MST, MLST, Banco do Nordeste e Banco do Brasil. Também estão convidados representantes do MDA, Conab, Incra e prefeituras municipais do Território Mato Grande.

Serviço

Evento: 1ª Jornada de Mecanização da Agricultura Familiar Potiguar

Data: 12 de fevereiro de 2025

Horário: 8h30 às 12h30

Local: Assentamento Brinco de Ouro, comunidade Queimadas, zona rural de João Câmara/RN