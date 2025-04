Governo do RN inicia período de inscrição para o concurso do Idema

Está aberto o período de inscrição para o concurso destinado ao provimento de 180 vagas no Instituto do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (Idema), todas de nível superior. Esta será a primeira vez que o órgão vai ter um concurso para compor o seu quadro de servidores. Serão 113 vagas para Analista Ambiental, 27 para Analista Administrativo e 40 para Fiscal Ambiental.

“É o primeiro concurso da história do Idema no RN, uma história de quase 40 anos. Esta ação representa todo o esforço do Governo do Estado para fortalecer o funcionalismo público. O Idema é estratégico para que a gente possa avançar naquilo que é o nosso propósito: um Estado cada vez mais sustentável, seguro, justo, inclusivo e próspero”, disse a governadora Fátima Bezerra durante anúncio do lançamento do edital.

O concurso é organizado pelo Governo do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead) e do Idema. As inscrições serão realizadas somente via internet, por meio do endereço eletrônico da banca organizadora: www.institutoaocp.org.br.

Para realizar a inscrição, o candidato deve preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição, declarando estar ciente das condições exigidas para admissão no cargo e das normas expressas no edital. Após responder a todo o formulário com as informações corretas, ele deverá imprimir o boleto gerado e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 150,00 até o dia do seu vencimento.

É importante destacar que o candidato poderá efetuar inscrição para mais de um cargo neste Concurso Público, uma vez que as provas para o cargo de Analista Ambiental serão realizadas pela manhã e para os cargos de Analista Administrativo e de Fiscal Ambiental no turno da tarde, conforme disposto no 3.1.3 do edital.

Isenção

Também existe a possibilidade do candidato solicitar a isenção da taxa de inscrição. Para isso, ele deve preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. Esse trâmite deve acontecer dentro do prazo indicado no Cronograma Previsto.

Para ter direito à isenção, o candidato precisa fazer parte de uma das modalidades sociais que garantem esse direito. Sendo elas: estar inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); ser doador de Medula Óssea; Doador de Sangue; Doadora de Leite Materno, Eleitores Convocados e Nomeados pela Justiça Eleitoral do RN e Pessoa com Deficiência.

A prova

As provas objetivas e discursivas serão realizadas no dia 27 de julho de 2025, tanto no período da manhã como o da tarde. A aplicação será em Natal, podendo ser estendida também em cidades vizinhas, caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação da capital.

A prova objetiva terá 60 questões passando pelos temas de Língua Portuguesa, História do RN e Aspectos Geoeconômicos do RN, Informática Básica, Legislação de Meio Ambiente Federal e Estadual e, por fim, conhecimento específico exigido para o cargo pleiteado. A prova discursiva consistirá em uma redação.

O concurso terá prazo de validade de dois anos a contar da data da sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período.