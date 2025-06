Governo do RN inicia pagamento salarial de junho neste sábado (28)

O Governo do Rio Grande do Norte inicia neste sábado (28) o pagamento da folha salarial de junho, com a antecipação dos vencimentos para cerca de 60% do funcionalismo estadual. Os depósitos estarão disponíveis nas contas dos servidores da ativa, além dos aposentados da Segurança Pública e da Administração Indireta, já nas primeiras horas do dia.

A antecipação, feita dois dias antes do previsto no calendário oficial — que marcava o pagamento para segunda-feira (30) —, reafirma o compromisso do Executivo estadual com a valorização do funcionalismo público e a manutenção da regularidade no pagamento dos salários dentro do mês trabalhado.

Os vencimentos dos servidores aposentados da administração direta, bem como dos pensionistas, serão creditados ao longo do dia 30 de junho, conforme o cronograma estabelecido. Dessa forma, todos os cerca de 110 mil servidores — ativos, aposentados e pensionistas — terão seus salários quitados ainda dentro do mês de referência.

Com o pagamento da folha de junho, serão injetados R$ 627 milhões na economia potiguar. O valor bruto da folha é de R$ 924 milhões. Neste mês, também está sendo pago o percentual restante de 1,27% do reajuste salarial do magistério, garantindo o cumprimento integral do piso nacional da categoria e reforçando a política estadual de valorização dos profissionais da Educação.

O contracheque dos servidores já está disponível para consulta no portal da Secretaria de Estado da Administração (www.sead.rn.gov.br). A Secretaria reforça que servidores com portabilidade bancária devem observar os prazos de repasse definidos junto à instituição financeira escolhida.