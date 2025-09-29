Governo do RN inicia pagamento de retroativos da recomposição salarial

O Governo do Rio Grande do Norte dá início, nesta folha de setembro, ao pagamento dos retroativos referentes à recomposição salarial dos servidores estaduais, que originalmente estava previsto para janeiro e começou em fevereiro.

De acordo com a Coordenadoria da Folha de Pagamentos da Secretaria de Estado da Administração (Copag/Sead), 44,1 mil servidores, entre ativos, aposentados e pensionistas com paridade, serão beneficiados. Entre eles, estão profissionais da segurança, saúde, auditores fiscais e auditores de finanças e controle. Ao todo, os pagamentos ao longo dos quatro meses representarão R$ 18 milhões em disponibilidade de caixa.

O pagamento será realizado em quatro parcelas para os servidores da segurança, auditores fiscais e auditores de finanças e controle, contemplando 22,8 mil. Já os profissionais da saúde receberão o valor em parcela única, prevista para a folha de outubro, no total de 21,3 mil servidores.

O Governo reforça o compromisso com a valorização dos servidores e a recomposição justa de seus vencimentos.