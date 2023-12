Governo do RN inicia calendário de pagamento do mês de dezembro para servidores

O Governo do Estado mantém o calendário de pagamento salarial e inicia o depósito dos vencimentos do mês de dezembro nesta sexta-feira (15) para servidores ativos, inativos e pensionistas.

O salário integral amanhecerá na conta dos trabalhadores que recebem até R$ 4 mil e para toda a categoria da Segurança Pública. Servidores lotados em pastas com recursos próprios e da Educação receberão o pagamento integral no próximo dia 30.

Quem recebe mais de R$ 4 mil (valor bruto) terá 30% dos vencimentos adiantados. Os outros 70% serão depositados no final do mês. Serão investidos mais de R$ 299 milhões na conta dos servidores ao longo da sexta-feira. A folha total de pagamento para o mês de dezembro é de R$ 774 milhões.

13º salário

O calendário do décimo terceiro salário do funcionalismo estadual já foi iniciado. No último dia 09 de dezembro receberam, em parcela única, aqueles que ganham até R$ 7 mil e não recebeu adiantamento ao longo do ano, caso do magistério e de órgãos da administração indireta com arrecadação própria. Entre ativos e inativos e pensionistas, 66.386 servidores foram contemplados.

No próximo dia 20 de dezembro é a vez dos servidores ativos de órgãos com arrecadação própria, como Detran, Idema, Ceasa e Junta Comercial, que tiveram adiantamento da primeira parcela em junho, receberem o complemento do 13º salário. Além destes, os servidores celetistas também receberão o complemento, cujo adiantamento de 50% foi depositado no dia 30 de novembro. Os servidores ativos da UERN também vão receber o benefício no dia 20.

No dia 30 de dezembro, o Governo do RN paga o complemento dos servidores da carreira do magistério, quitando assim o valor do benefício iniciado em junho. Nesta data, também realiza o adiantamento de 30% para os servidores que ganham acima de R$ 7 mil. O complemento será realizado no dia 10 de janeiro de 2024.