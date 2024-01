Governo do RN inicia a distribuição de palma forrageira

O Governo do Rio Grande do Norte iniciou a distribuição de raquetes-sementes de palma forrageira para famílias de produtores rurais dos municípios de Serra Negra do Norte, Acari, Cruzeta, Porto do Mangue, São Tomé, Caicó, Riachuelo, Currais Novos, Carnaúba dos Dantas, Messias Targino, Umarizal, Janduís, Campo Grande, Triunfo Potiguar, Jucurutu e São Rafael.

A ação é realizada pela Empresa de Pesquisa Agropecuária (Emparn), órgão vinculado à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca do RN (SAPE), que há mais de 15 anos desenvolve pesquisas sobre o manejo estratégico da cactácea, coordenadas pelo pesquisador Guilherme Ferreira Costa Lima.

Atualmente, recursos oriundos do Governo Federal, via Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) estão sendo liberados para dar continuidade às pesquisas com a revitalização, manutenção e modernização dos campos de produção, bem como com a distribuição de palmas.

“A entrega de palma aos produtores rurais representa mais um passo importante para o fortalecimento do setor agropecuário potiguar. A contínua colaboração entre os órgãos públicos e entidades ligadas ao setor, aliada ao compromisso com práticas sustentáveis, promete consolidar ainda mais essa cultura como uma peça fundamental nos cuidados com os animais em períodos de seca”, afirma o diretor-presidente da Emparn, Rodrigo Maranhão.

Os interessados em obter a doação de raquetes-sementes de palma forrageira tolerantes à cochonilha-do-carmim devem fazer o pedido no no escritório da Emater do município, Secretaria de Agricultura ou sindicato rural. Durante as feiras agropecuárias que integram o Calendário Estadual de Exposições Agropecuárias, também ocorrem doações no estande da Emparn. “Durante as feiras de 2023 foram distribuídas em torno de 30 mil mudas de raquete-semente. Os interessados também podem fazer a solicitação diretamente na SAPE e Emparn”, explicou Rodrigo Maranhão.

As ações relacionadas à distribuição de palma forrageira no RN contam com diversos parceiros: Emater, Sedraf/RN, Federação da Agricultura e Pecuária do RN (Faern/Senar), Serviço de Apoio aos Projetos Alternativos Comunitários – Seapac, Sebrae/RN, IFRN, Institutos Sertões e Instituto Riachuelo.

A Emparn disponibiliza uma cartilha com orientações sobre o manejo estratégico e o controle biológico de doenças e pragas. A cartilha pode ser acessada gratuitamente no link a seguir: http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/EMPARN/DOC/DOC000000000215306.PDF