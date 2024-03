Governo do RN inaugura Departamento de Proteção a Grupos em situação de vulnerabilidade

O Governo do Rio Grande do Norte inaugurou nesta sexta-feira (08), ao longo das celebrações pelo Dia Internacional da Mulher, a nova sede do Departamento de Proteção a Grupos em Situação de Vulnerabilidade (DPGV) da Polícia Civil potiguar. O novo prédio funciona na Rua Demócrito de Souza Paiva, 1580, no bairro de Lagoa Nova, na Zona Sul de Natal. O evento contou com a presença da governadora, professora Fátima Bezerra.

“São poucos os estados da federação brasileira que possuem um departamento especializado no acolhimento a grupos em vulnerabilidade. O RN agora tem o seu para fazer com que o Governo do Estado tenha tolerância zero à agressão e ao preconceito contra mulheres, crianças, idosos, segmento LGBTQIAP+, povos de terreiros e à população negra. Estamos investindo contra toda forma de violência a esses grupos. Crescemos para doze o número de delegacias especializadas na defesa da mulher. Isso mostra que aqui no Rio Grande lutaremos diariamente contra toda forma de violência”, declarou a governadora durante a inauguração.