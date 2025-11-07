Governo do RN impulsiona saldo positivo da balança comercial

O Rio Grande do Norte encerrou o mês de outubro de 2025 com saldo positivo de US$ 26 milhões na balança comercial, confirmando o bom desempenho do estado no comércio exterior e a eficácia das políticas econômicas e de desenvolvimento adotadas pelo Governo do Estado, por meio da SEDEC. O resultado representa um crescimento de 3,13% em relação a outubro de 2024, quando o superávit havia sido de US$ 25,21 milhões.

Entre janeiro e outubro, a corrente de comércio potiguar ultrapassou US$ 1,1 bilhão, com exportações somando US$ 834,4 milhões e importações de US$ 357,1 milhões, o que garantiu um saldo acumulado de US$ 477,3 milhões no período. Os números reforçam o posicionamento do Rio Grande do Norte como um dos principais exportadores do Nordeste, sustentado por ações voltadas à diversificação produtiva, incentivo à industrialização e fortalecimento da infraestrutura logística.

Exportações potiguares seguem em expansão e impulsionam saldo positivo da balança comercial

O crescimento das exportações e o saldo comercial expressivo refletem o desempenho de setores estratégicos da economia potiguar, com destaque para a fruticultura, que segue impulsionando os resultados do estado no cenário internacional.

Em outubro, as exportações atingiram US$ 58,5 milhões, com liderança dos melões frescos (US$ 19,6 milhões) e melancias (US$ 13,1 milhões), seguidos pelo bulhão dourado (US$ 8,5 milhões), açúcares de cana (US$ 2,9 milhões)e mamões frescos (US$ 2 milhões). Juntos, esses produtos representaram 78,8% das exportações do mês, consolidando a força da produção agrícola potiguar e seu protagonismo no agronegócio nacional.

Os Países Baixos permaneceram como principal destino das exportações, com US$ 15 milhões, seguidos por Canadá (US$ 10,7 milhões), Espanha (US$ 8,9 milhões), Reino Unido (US$ 7,9 milhões) e Estados Unidos (US$ 6 milhões). Esses cinco países concentraram 82,9% do total exportado em outubro, reforçando a consolidação de parcerias comerciais duradouras e o reconhecimento da qualidade dos produtos potiguares nos mercados internacionais.

A via marítima manteve-se como principal rota de escoamento das mercadorias, sendo responsável por 80,3% das exportações, fator que destaca a importância da infraestrutura portuária do estado e dos investimentos realizados pelo Governo do RN para ampliar a eficiência logística e a competitividade dos produtores locais.

Resultados que refletem planejamento e políticas públicas eficazes

“Os resultados da balança comercial potiguar evidenciam o acerto das políticas econômicas implementadas pelo Governo do Rio Grande do Norte, que vem consolidando um ambiente favorável ao crescimento e à competitividade”, afirma o secretário da Sedec, Alan Silveira.

“Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Ciência, da Tecnologia e da Inovação (SEDEC), o Estado tem fortalecido o setor produtivo, modernizado a infraestrutura logística e ampliado o apoio às exportações, promovendo condições para que as empresas potiguares conquistem novos mercados e mantenham um desempenho sólido”, completou.

O Boletim ainda destaca que “a ampliação do comércio exterior potiguar contribui na

ampliação do valor agregado da produção local e na geração de empregos formais

em diversos municípios do estado”. Para acessá-lo, clique aqui