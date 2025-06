Governo do RN fortalece agropecuária sustentável, infraestrutura rural e segurança hídrica

O Governo do Estado reuniu autoridades, representantes do setor produtivo e instituições financeiras para celebrar os avanços da agropecuária potiguar e apresentar novos compromissos com o desenvolvimento rural sustentável em um café da manhã junino realizado nesta terça-feira (11), no Parque de Exposições Aristófanes Fernandes.

Durante o encontro, foram lançadas novas linhas de crédito para incentivar práticas agropecuárias de baixa emissão de carbono, em parceria com Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Sicredi, AGN e Banco do Nordeste. As medidas integram o Plano ABC+RN, executado pela Secretaria de Agricultura, da Pecuária e da Pesca (Sape/RN), em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). O plano estabelece metas até 2030 como a recuperação de 73 mil hectares de pastagens degradadas, a expansão de 30 mil hectares de áreas irrigadas e o reflorestamento de mil hectares.