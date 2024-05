Governo do RN forma 131 novos oficiais da Polícia Militar

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN) promoveu nesta sexta-feira (17) a formatura de 131 novos aspirantes do Curso de Formação de Oficiais (CFO). A cerimônia aconteceu na Academia de Polícia Militar Coronel Milton Freire, com a presença do governador em exercício, Walter Alves. Esta é a primeira turma de oficiais combatentes formada desde o último concurso realizado em 2005.

Os aspirantes de 2024 constituem a 10ª turma formada na Academia de Polícia Militar e a 21ª turma da PMRN, designada este ano de “Turma Centenário do Coronel Milton Freire de Andrade”, em homenagem ao coronel do Exército Brasileiro e ex-comandante geral da PMRN. O curso contou com uma carga horária total de 2.580 horas-aula, iniciado em março de 2023 e com duração de 14 meses.