Governo do RN entrega reformas em duas escolas e amplia investimentos na educação em Mossoró

“Estamos entregando escolas renovadas, com condições dignas de estudo e trabalho para alunos, professores e toda a comunidade. Educação é prioridade e isso significa investimento em futuro.” A afirmação da governadora Fátima Bezerra marcou a entrega, nesta sexta-feira (26), das reformas da Escola Estadual José Martins de Vasconcelos e da Escola Estadual Cunha da Mota, em Mossoró. A agenda integra uma série de entregas e anúncios do governo do estado que desde essa quinta-feira (25) está instalado no município.

As duas obras representam um investimento de quase R$ 2,5 milhões e beneficiam diretamente 551 estudantes e 47 professores. De acordo com a governadora, as entregas se inserem em um programa mais amplo de recuperação estrutural da rede estadual.

“Estamos falando do maior programa de reformas da história da educação do Rio Grande do Norte. Só em Mossoró e na jurisdição da 12ª DIREC, são mais de R$ 15 milhões investidos. Em todo o estado, já somamos cerca de R$ 200 milhões. Isso significa reconstrução, ampliação, manutenção e climatização das nossas escolas. É respeito aos estudantes, aos professores e a todos que fazem a comunidade escolar”, afirmou Fátima.

Na Escola Estadual José Martins de Vasconcelos, no bairro Planalto Treze de Maio, que atende 457 alunos dos ensinos fundamental (anos finais) e médio, os serviços somaram quase R$ 1,5 milhão. A unidade recebeu adequações completas das instalações elétricas, adaptações de acessibilidade, reconstrução do reservatório elevado e manutenção geral das estruturas físicas e elétricas.

Na Escola Estadual Cunha da Mota, no bairro Paredões, onde estudam 94 alunos do ensino fundamental, o investimento foi de mais de R$ 1 milhão. As intervenções incluíram reparos estruturais, substituição de revestimentos cerâmicos, correção de afundamentos na pavimentação e manutenção do muro perimetral.

O diretor da escola Cunha da Mota, Alexandre Neves, ressaltou que a entrega é fruto de um esforço coletivo. “Essa conquista não é de um diretor, mas de todos que lutaram pela escola ao longo dos anos. Antes enfrentávamos problemas como paredes com infiltrações e falta de reservatório. Agora temos estrutura adequada, ambientes climatizados e isso se reflete diretamente na aprendizagem.”

Maria das Graças de Sousa, professora aposentada, também falou sobre a importância do momento. “Minha história se mistura com a da escola. Vivi diferentes fases desta comunidade e hoje é emocionante ver a transformação do espaço. É um sonho que atravessou gerações.”

Para os alunos, a mudança já é perceptível. A estudante Ellen Geovana da Silva, 13 anos, do 7º ano, destacou. “Antes era difícil estudar. As salas eram quentes, os quadros estavam danificados e as paredes deterioradas. Agora temos salas climatizadas, acústica melhor e isso ajuda na aprendizagem.”

O diretor da Escola Estadual José Martins de Vasconcelos, Ângelo Christian, ressaltou: “nossa escola já tem mais de 40 anos e, pela primeira vez, passou por uma reforma realmente significativa. Hoje, os alunos têm uma estrutura muito melhor do que a que existia antes da obra. Todas as salas foram reformadas, a escola está 100% climatizada, conta com laboratório móvel de informática, refeitório novo e mais de 90% das carteiras foram substituídas. Agora, os estudantes podem usufruir de uma estrutura muito superior à que tínhamos anteriormente.”

A secretária de Educação, professora Socorro Batista, reforçou a dimensão do investimento. “As entregas de hoje se somam a outras obras em andamento, como as escolas Hermógenes Nogueira, Aida Ramalho e Maria Stella Pinheiro, além do IERN de Mossoró, cuja ordem de serviço foi assinada nessa quinta-feira (25). Isso mostra o compromisso do governo com a melhoria contínua da rede.”

O secretário da Infraestrutura, Gustavo Coelho, destacou que os resultados são fruto de planejamento. “Nosso trabalho tem sido garantir qualidade técnica e segurança em cada etapa. O conjunto de obras em Mossoró e região fortalece a rede estadual e cria melhores condições de aprendizagem.”

Eliseu Viana passa pela maior reforma de sua história

Durante a agenda, a governadora também visitou o canteiro de obras do Centro de Educação Integrada Professor Eliseu Viana, referência em Mossoró e na região. A instituição passa pela maior reforma desde sua fundação, com investimento de R$ 4,9 milhões.

A obra contempla 22 salas de aula e inclui recuperação estrutural e ampliação dos espaços. O Eliseu Viana atende mais de 800 estudantes e deve se transformar em um espaço mais amplo e adequado para a comunidade escolar. Atualmente, a execução está em 55,95%.