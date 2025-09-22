Governo do RN entrega mais duas rodovias

Mais dois trechos dos 800 quilômetros recuperados pelo Governo do Estado na primeira etapa do Programa de Restauração de Rodovias Estaduais foram entregues oficialmente nesta segunda-feira (22), pela governadora Fátima Bezerra.

São eles os 38 quilômetros da RN-023, trecho que vai do entroncamento da BR-226, em Santa Cruz, até a divisa com a Paraíba, passando por Coronel Ezequiel e Jaçanã; e o da RN-092, que tem 27 quilômetros e conecta Japi às demais regiões do Rio Grande do Norte.

Nas duas rodovias, o Governo do Estado investiu R$ 28 milhões. A RN-023 e a RN-092 estão na rota do turismo religioso e de aventura. Na região também existe uma forte atividade da agricultura familiar voltada para a produção de milho, fava, caju, café, maracujá e graviola.