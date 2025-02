Governo do RN entrega insumos e equipamentos ao Hospital Tarcísio Maia

O Governo do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), realizou a entrega de uma nova remessa de insumos e equipamentos para reforçar o atendimento no Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), em Mossoró, e em outras unidades de saúde da 2ª Região de Saúde.

A iniciativa tem como objetivo assegurar o abastecimento adequado das unidades hospitalares durante o período carnavalesco, quando a demanda por atendimentos costuma aumentar significativamente.

No HRTM, os novos materiais contribuirão diretamente para aprimorar o atendimento aos pacientes, proporcionando mais eficiência no acolhimento e no suporte às equipes médicas.