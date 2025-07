Governo do RN entrega 34 novas viaturas às forças de segurança pública

O Governo do Rio Grande do Norte realizou nesta sexta-feira (4), na área de estacionamento da Arena das Dunas, a solenidade oficial de entrega de mais 34 novas viaturas para as forças de segurança pública que atuam no estado. Os investimentos somam R$ 18,9 milhões.

A solenidade, realizada em meio à Semana Nacional do Corpo de Bombeiros, comemorada no dia 2 de julho, entregou 25 novas viaturas para o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte, com a aplicação de um investimento no valor superior a R$ 17,8 milhões. Os recursos são oriundos de diferentes fontes: R$ 16.508.060,80 do Fundo de Reaparelhamento dos Bombeiros (FUNREBOM), de origem estadual; R$ 1.168.000,00 de recursos federais, via Fundo a Fundo; e R$ 196 mil de emenda parlamentar do senador Jean Paul Prates.