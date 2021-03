Governo do RN e Prefeitura se unem para conter avanço do Covid em Mossoró

Na tarde desta quarta-feira (03), em reunião remota com a governadora Fátima Bezerra, o prefeito Allyson Bezerra solicitou liberação de emendas parlamentares para ações de enfrentamento à Covid-19 no município, além do envio de testes Swab para testagem da população.

O gestor ressaltou que Mossoró está reforçando as ações de combate ao novo coronavírus com protocolos de atendimento nas unidades, testagem da população, monitoramento dos casos, conscientização e a fiscalização para evitar aglomerações. “Precisamos de mais testes para que possamos avaliar a população e tratar os casos identificados”, comentou.

“Inclusive, aguardamos emendas que destinei enquanto deputado estadual no ano passado para o município de Mossoró, algo em torno de 1 milhão de reais para a saúde”, explicou Allyson ao reforçar o destino da verba. Ele também solicitou providências quanto à Farmácia Básica, Hospital São Camilo e financiamentos referentes ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s).

Allyson Bezerra recebeu resposta positiva da governadora. “Vamos fazer todo o esforço para a liberação das emendas”, afirmou Fátima. Durante a reunião, o prefeito também solicitou pactuação entre os municípios na área da saúde, em virtude de Mossoró receber pacientes de toda a Região Oeste Potiguar. Ficou determinado a criação de um grupo formado por representantes da Secretaria do Estado de Saúde Pública (SESAP) e Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para discutir esse ponto de forma aprofundada.

O gestor ainda destacou a importância da união com o Governo do Estado para superação da crise sanitária e econômica provocada pelo Covid. “Nesse momento crítico para todo o nosso estado e país, precisamos atuar de forma conjunta com ações integradas. Precisamos caminhar juntos para vencermos a pandemia”, finalizou.