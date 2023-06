Governo do RN e Polícia Civil inauguram Delegacia da Mulher em Assu

PC/ASSECOM

O Governo do Estado e a Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN) inauguraram em Assu, na tarde desta quarta-feira (14), a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM/Assu), localizada na Central de Cidadão, Av. Senador João Câmara, no Conjunto Janduís.

Em funcionamento desde janeiro de 2023, a delegacia instaurou 97 inquéritos policiais até o momento, tendo remetido 64 deles ao Poder Judiciário. A inauguração é mais uma iniciativa voltada para a ampliação da rede de atendimento e acolhimento à mulher vítima de violência doméstica. Atualmente a DEAM atende os municípios de Assú, Carnaubais e São Rafael.

“A delegacia era uma necessidade para a cidade e toda a região de Assú. A Polícia Civil continuará com ações e inaugurações de delegacias especializadas em defesa das mulheres”, disse a delegada-geral da PCRN, Ana Cláudia Saraiva.

Até 2019, o Estado contava apenas com cinco DEAMs. Atualmente, doze destas delegacias especializadas estão em funcionamento. Em março de 2023, foram inauguradas as DEAMs nos municípios de Macaíba e Ceará-Mirim.

Na inauguração, a governadora Fátima Bezerra comemorou e disse que o Governo do Estado continua intensificando ações de segurança e cuidando das mulheres do RN. “Mais uma vez o Governo do Estado está dando mais um passo importante. Estamos fazendo o nosso papel que é cuidar, e o compromisso da nossa gestão sempre foi estruturar cada vez mais a rede de apoio visando o combate à violência doméstica contra a mulher”.

A criação da DEAM/Assu foi prevista pelo Decreto 31.169/21, que dispõe sobre a reorganização, criação e redefinição das circunscrições e atribuições das Delegacias de Polícia Civil do Rio Grande do Norte.