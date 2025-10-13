Governo do RN e municípios firmam acordo para investimento de R$ 60 milhões em policlínicas

A saúde do Rio Grande do Norte receberá um novo investimento de R$ 60 milhões para ampliação da estrutura no interior do estado. O Governo do Estado, o Ministério da Saúde e as prefeituras de Açu e Ceará-Mirim assinaram nesta segunda-feira (13), os termos de compromisso para a construção de policlínicas nos municípios.

As novas unidades são parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e vão beneficiar a população de 38 municípios, somando mais de 480 mil potiguares. A assinatura do termo dá andamento aos processos das obras, que são liberadas pela Caixa Econômica Federal. “Estamos aqui tratando do fortalecimento do SUS no Rio Grande do Norte, da saúde no interior. As policlínicas são para agilizar o atendimento especializado e superar gargalo de consultas e atendimentos que ainda enfrentamos”, disse a governadora Fátima Bezerra.

Os planos de trabalho preveem a aplicação de R$ 33,8 milhões nas construções das duas estruturas, que já contam com terreno garantido, e pouco mais de R$ 26 milhões em equipamentos para as unidades. “A policlínica vem nos ajudar muito e deixa claro o avanço da saúde no estado”, comentou Lula Soares, prefeito de Açu. “Já temos pactuação em outros serviços, agora a policlínica indica mais um benefício para toda a região”, completou o prefeito de Ceará-Mirim, Antônio Henrique.