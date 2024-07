Governo do RN e Ministério das Comunicações entregam mais de 7 mil chips para estudantes

A rede estadual de ensino recebeu nesta segunda-feira (8) mais de 7 mil chips de internet durante o lançamento do Programa Internet Brasil no Rio Grande do Norte. A cerimônia contou com a presença da governadora Fátima Bezerra, do secretário nacional de telecomunicações, Hermano Tercius, e da secretária de Educação do estado, Socorro Batista, além de estudantes e escolas beneficiadas.

Segundo a governadora Fátima Bezerra, a ação representa um importante passo para a democratização do acesso à internet e fortalecimento das ferramentas para os estudos. Ela ressaltou que a iniciativa fortalece o processo de modernização da rede estadual iniciado com o programa Geração Conectada.

“O programa Internet Brasil está chegando às escolas do Rio Grande do Norte, com mais de vinte e dois mil chips destinados este ano para as escolas da rede estadual. Nessa primeira etapa, mais de vinte escolas serão beneficiadas, com mais de sete mil chips sendo distribuídos. Isso significa garantir internet gratuita para vocês, não só na sala de aula, mas também em casa e onde quer que estejam. A inclusão digital é um pilar essencial para o desenvolvimento educacional, social e cultural dos nossos estudantes”, disse a chefe do Executivo estadual.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre os Ministérios das Comunicações (MCom), da Educação (MEC) e da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), com o apoio do Governo do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC). O programa é destinado a estudantes de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e que estejam cursando o ensino fundamental ou médio.

Na solenidade de entrega de chips, que aconteceu em um hotel da Zona Sul de Natal, gestores e estudantes estiveram reunidos para receber os chips, que beneficiam 24 escolas estaduais, totalizando 7.158 chips distribuídos na primeira etapa. Até o final do programa, 89 escolas serão beneficiadas, totalizando 22 mil chips.

Os chips de internet oferecem pacotes de dados de 20GB mensais, permitindo que os alunos acessem a internet fora do ambiente escolar. Este acesso contínuo possibilita um aprendizado mais amplo e o uso de recursos educacionais online, fortalecendo a educação digital e reduzindo a desigualdade no acesso à informação.

Além da entrega dos chips, os gestores das escolas participaram, na última semana, de um workshop promovido pela SEEC com técnicos do Ministério das Comunicações, que teve como objetivo orientar sobre a distribuição e a operacionalização dos chips nas escolas.

Os alunos beneficiados comemoraram o acesso aos chips de internet. “É uma ação fantástica, pois permite que tenhamos acesso à internet e continuemos estudando de onde estivermos. Vai fazer muita diferença em nosso dia a dia”, disse Karolaine Silva, estudante da escola estadual João Tibúrcio. Para Alice Kelli Souza, aluna da escola Senador Dinarte Mariz, o instrumento vai permitir que ela amplie as pesquisas escolares e o conhecimento. “Gosto muito de biologia, de ciência, e o chip vai me ajudar a fazer pesquisas, ler e estudar mais. É uma ferramenta essencial para a vida do estudante”, comentou.

Geração Conectada

Com investimento de R$ 77 milhões pelo Governo do Rio Grande do Norte, o projeto Geração Conectada está inserido no Programa Nova Escola Potiguar (PNEP) e abrange a implantação de internet na rede estadual de educação e a distribuição de equipamentos, como os Chromebooks.

Segundo a governadora Fátima Bezerra, o programa visa levar 100% de conectividade para todas as escolas da rede estadual. “Nós levamos o Wi-Fi e a internet para todas as escolas da rede estadual. A inclusão digital, sem dúvida nenhuma, é um pilar fundamental e essencial para o desenvolvimento educacional, social e cultural dos nossos estudantes”, pontuou.

Por meio do programa, o Governo do RN instalou internet banda larga em 586 unidades escolares, contemplando a prestação dos serviços contínuos de telecomunicações, incluindo implantação, operacionalização, gestão e manutenção da rede Wi-Fi, fornecendo equipamentos, capacitação para professores, gerenciamento e suporte.