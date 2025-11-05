Governo do RN e Governo Federal dão início à obra da Adutora do Agreste Potiguar

O Governo do Rio Grande do Norte e o Governo Federal assinam, nesta quinta-feira (6), a Ordem de Serviço que marca o início das obras da Adutora do Agreste Potiguar, uma das mais importantes iniciativas de segurança hídrica do estado.

A solenidade será realizada no auditório da Governadoria, no Centro Administrativo do Estado, em Natal, a partir das 8h30, com a presença do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, da governadora Fátima Bezerra, e do diretor-presidente da Codevasf, Lucas Felipe de Oliveira.

O projeto da Adutora do Agreste é considerado um marco estratégico para o semiárido potiguar, garantindo abastecimento de água de qualidade para mais de 500 mil pessoas em 38 municípios. A obra representa um avanço histórico na luta pela universalização do acesso à água no interior do estado.