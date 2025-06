Governo do RN e Funarte discutem fortalecimento da cultura potiguar

O Governo do Estado recebeu, nesta segunda-feira (16), a presidenta da Fundação Nacional de Artes (Funarte), Maria Marighella, em audiência oficial com a governadora Fátima Bezerra. O encontro consolidou avanços na articulação de políticas públicas para a cultura potiguar, com destaque para o fortalecimento da cena teatral.

Como resultado da agenda, foram encaminhadas novas parcerias entre o Governo do RN e a Funarte, voltadas à ampliação da participação de grupos potiguares em circuitos nacionais, à implantação de ações formativas descentralizadas no interior do estado e à criação de redes de intercâmbio entre coletivos do Nordeste. A audiência também reforçou o compromisso institucional com a continuidade de programas como o Circuito Myriam Muniz, destinados a democratizar o acesso à cultura e valorizar a produção artística regional.