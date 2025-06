Governo do RN destaca turismo sustentável na Green Destinations Latinoamérica 2025

Durante a abertura da 2ª Conferência Green Destinations Latinoamérica 2025, realizada na manhã desta terça (17) no Hotel Senac Barreira Roxa reafirmou o compromisso do Governo do Estado com o turismo sustentável, inclusivo e ancorado nas potencialidades locais. Em um evento que reuniu lideranças institucionais, representantes do setor produtivo e especialistas de renome internacional.

O evento, realizado entre 17 e 19 de junho, reúne líderes e especialistas do Brasil e do exterior para discutir os rumos do turismo sustentável na América Latina com a participação de autoridades do setor como o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.