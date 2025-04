Governo do RN decreta ponto facultativo na sexta, 2

O Governo do Rio Grande do Norte decretou ponto facultativo na próxima sexta-feira, 2 de maio, para os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual. A medida foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (29), por meio do Decreto nº 34.518/2025.

Os servidores estaduais terão um feriadão de quatro dias, somados o feriado do Dia do Trabalhador, na quinta-feira (1), e o final de semana.

A decisão não se aplica aos serviços essenciais, que funcionarão normalmente, conforme regulamentações internas de cada órgão.