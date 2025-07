Governo do RN convoca 76 profissionais para reforçar UTIs

O Governo do Rio Grande do Norte convocou nesta quinta-feira (24) mais 76 profissionais de saúde para atuar em hospitais da rede estadual localizados na Região Metropolitana de Natal. O chamado publicado no Diário Oficial do Estado envolve técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e enfermeiros, que, entre outras ações, vão proporcionar a abertura de mais dez leitos de UTI.

A medida, que é coordenada pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), é feita de forma emergencial para atender a uma decisão judicial emitida ainda este mês.

A convocação para profissionais temporários soma 15 profissionais de enfermagem, 56 técnicos de enfermagem e cinco de fisioterapia. Desses, 48 serão destinados ao Hospital Giselda Trigueiro, para a abertura de dez novos leitos de UTI, sete vão para o Hospital Dr. José Pedro Bezerra (Santa Catarina), igual quantidade para o Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes – todos hospitais localizados em Natal – e os 14 restantes seguirão para o Hospital Regional Alfredo Mesquita Filho, em Macaíba.

Confira a convocação no link.