Governo do RN convoca 724 professores temporários

A edição desta quarta-feira, 1 de junho, do Diário Oficial do Estado (DOE) trouxe a convocação dos professores temporários aprovados no Edital 001/2022 – SEEC/SEAD. Para atender às demandas das unidades de ensino, 724 professores foram convocados e terão 20 dias para comparecer à Diretoria Regional de Educação e Cultura (DIREC) de origem para assunção no cargo.

No total, 687 professores da base comum curricular e 37 professores do eixo profissional foram convocados, em substituição à temporários que finalizaram seus contratos, professores com licenças diversas ou que assumiram a gestão. Essa é a primeira chamada do novo edital de contratação temporária, que foi aberto em março deste ano.

“O Governo do RN segue com a sua política de fortalecimento do ensino. A convocação de professores sempre é um momento importante para a rede estadual de educação. É a chegada de novos profissionais que fortalecerão os quadros das escolas e contribuirão com a aprendizagem das nossas crianças, jovens e adultos”, explica Getúlio Marques, secretário de Educação do Rio Grande do Norte.

Os convocados atenderão às disciplinas de educação física, filosofia, história, língua inglesa, língua espanhola, língua portuguesa, química, geografia, biologia, matemática, arte, sociologia, atividade polivalente e educação especial, incluindo intérpretes de libras.

Os professores do eixo profissional trabalharão nos cursos de planejamento e controle de produção, administração, informática, manutenção e suporte em informática, agroecologia, eletrotécnica, alimentos, vestuário, segurança do trabalho e edificações.

Os profissionais serão distribuídos, conforme demanda, em todas as 16 DIRECs, localizadas em Natal, Parnamirim, Ceará-Mirim, Macau, Mossoró, Pau dos Ferros, Umarizal, Apodi, Assu, Angicos, Caicó, Currais Novos, Nova Cruz, Santa Cruz, João Câmara e São Paulo do Potengi para atuarem no ensino fundamental, no ensino médio e na educação especial.

A lista completa dos convocados está disponível no DOE, onde também constam as informações sobre documentos oficiais e exames de saúde necessários à contratação.