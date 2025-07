Governo do RN confirma saída de Roberto Linhares da presidência da Caern; indicado de Walter assume cargo

O Governo do Estado confirmou nesta quinta-feira 31 a saída do advogado Roberto Sérgio Linhares da presidência da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern). A mudança, que vinha sendo especulada nas últimas semanas, deverá ser oficializada nas próximas horas, após aprovação em reunião do Conselho de Administração.

Funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal (para onde vai voltar agora), Roberto Linhares estava no comando da Caern desde março de 2019, no início da gestão da governadora Fátima Bezerra (PT). Pela Lei das Estatais, ele poderia ficar no cargo no máximo até abril de 2026, mas teve sua saída antecipada por uma decisão política da governadora.

Segundo o Governo do Estado, o novo presidente da Caern será o engenheiro civil Sérgio Rodrigues, que atualmente é diretor de Empreendimentos da Companhia. Ele foi indicado para o cargo pelo vice-governador Walter Alves (MDB).

Tanto a saída de Roberto Linhares quanto a entrada de Sérgio Rodrigues já foram solicitadas pela governadora e vão passar por reunião do Conselho de Administração nesta quinta-feira.

Em entrevista à Jovem Pan News nesta quinta-feira, o próprio Roberto Linhares confirmou a mudança no comando da Caern. “Saio satisfeito, grato, feliz, de coração leve, voltando para minha casa, a Caixa Econômica Federal, e agradecendo à Caern. Foi uma vivência fenomenal, uma experiência que jamais vou ter outra na minha vida. É um mundo em que acontece todo dia uma coisa diferente, um desafio diferente, uma realidade que tem que encarar a cada dia. Uma equipe maravilhosa, um time de técnicos muito bom. Só agradeço a Deus por esse tempo todo”, afirmou Linhares.

Linhares disse ainda que “vai haver continuidade no trabalho” com o novo diretor-presidente.

Cobrança do MDB

A mudança no comando da Caern era uma cobrança que vinha sendo feita por aliados de Walter Alves. Em entrevista ao AGORA RN no último dia 22, o deputado estadual Dr. Bernardo (PSDB) disse que a troca no comando da companhia é parte do processo de transição de governo de Fátima Bezerra para Walter Alves.

“É interessante para o MDB ocupar espaços e contribuir com o Governo”, afirmou Dr. Bernardo, em entrevista ao AGORA RN.

O MDB de Walter Alves tem ampliado seus espaços na gestão estadual de olho em 2026. Em abril, o vice-governador deverá assumir definitivamente o comando do Governo do Estado após a renúncia da governadora Fátima Bezerra – que deverá deixar o cargo até esta data para ficar apta para a disputa do Senado.