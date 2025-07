Governo do RN celebra conquista de 65 ônibus escolares e 9 creches pelo Novo PAC

O Governo do Rio Grande do Norte comemora a seleção de 65 municípios potiguares para receberem ônibus escolares e 9 municípios para construção de novas creches, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal. A iniciativa, que integra a 2ª etapa do Novo PAC, representa um investimento estratégico na educação e na inclusão social em todas as regiões do estado. Os ônibus irão para os municípios de Baraúna, Touros, Umarizal, Nova Cruz, Grande Natal, Janduís, Santa Maria, Serra Negra, São Vicente, entre outros.

A aquisição dos ônibus escolares vai reforçar o transporte de estudantes da rede pública, especialmente em áreas rurais, contribuindo para combater a evasão escolar, garantir mais segurança no deslocamento e ampliar o acesso à educação básica com dignidade.

Além disso, a construção de 9 novas creches nos municípios de Bento Fernandes, Currais Novos, Ipanguaçu, Jaçanã, Jandaíra, Natal, Parnamirim, Santa Cruz e Serra de São Bento fortalece a política de primeira infância, com a criação de novas vagas para crianças em idade pré-escolar e melhores condições de aprendizado desde os primeiros anos.

A governadora Fátima Bezerra destacou a importância da conquista. “A chegada desses ônibus escolares e a construção das novas creches são frutos de um governo que valoriza a educação desde a base. Agradecer ao presidente Lula e ao ministro Camilo. Essa parceria com o Governo Federal, por meio do Novo PAC, é essencial para garantir inclusão, equidade e mais oportunidades para nossas crianças e jovens, do campo à cidade. Educação é prioridade máxima no nosso governo.”

O Governo do RN continuará atuando para garantir que os investimentos cheguem aos municípios o quanto antes, assegurando qualidade, infraestrutura e desenvolvimento educacional para toda a população potiguar.