Governo do RN avança na construção de gasoduto na região Oeste

Realizada pelo Governo do Estado, através da Potigás, a obra do Polo Gás Sal, segue em ritmo acelerado e já atingiu 13% de execução física total, com mais de 1.600 metros de gasodutos lançados entre os municípios de Mossoró e Areia Branca.

Além do avanço da rede, também foi iniciada a construção da Estação de Regulação de Pressão, estrutura essencial para o controle e distribuição do gás natural. A previsão é que a estação seja concluída até agosto deste ano, quando também está previsto o início da gaseificação do primeiro cliente do sistema.

Com investimento total de R$ 34,5 milhões, o Polo Gás Sal contempla 53 km de gasodutos e representa um marco na infraestrutura energética do Rio Grande do Norte. A obra foi iniciada oficialmente com ordem de serviço assinada em 6 de janeiro de 2025, e tem conclusão prevista para junho de 2026. O gasoduto atenderá a todo tipo de consumidor – comércio, residência, hotéis e indústrias, principalmente o polo salineiro.

Para a presidente da Potigás, Marina Melo, a execução do projeto tem um papel estratégico no fortalecimento da economia regional. “Estamos avançando com responsabilidade e eficiência. O Polo Gás Sal é uma das maiores obras da história da Potigás e vai garantir mais competitividade para o setor produtivo, segurança energética para os municípios envolvidos e novos investimentos para o nosso estado”, destacou Marina.

A iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento industrial e energético da região, ampliando o acesso ao gás natural canalizado, gerando empregos e atraindo novas oportunidades para o interior do RN.

Foto: Carlos Costa