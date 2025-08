Governo do RN avança em nova etapa do Porto-Indústria Verde

O Governo do Rio Grande do Norte deu um novo passo para a construção do Porto-Indústria Verde. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deu início à fase decisiva de estruturação do terminal marítimo, que será construído no litoral Norte do estado, com a requisição de propostas (Request for Proposal – RFP) para 18 empresas que irão concorrer pela execução dos estudos técnicos que subsidiarão a Parceria Público-Privada (PPP) do projeto.

A empresa que apresentar a melhor proposta será contratada para elaborar diagnósticos e análises técnicas, jurídicas, ambientais e financeiras. O objetivo é viabilizar a implantação e operação do terminal portuário, que está estimado em R$ 5,6 bilhões. O porto será voltado à cadeia produtiva da energia renovável, com ênfase em eólicas offshore, hidrogênio verde e insumos industriais de baixo carbono.