Governo do RN assina ordem de serviço para reforma e ampliação do Aeroporto de Mossoró

A governadora Fátima Bezerra assinou, na manhã desta quinta-feira (22), a ordem de serviço para o início da segunda fase das obras de modernização do Aeroporto Governador Dix-Sept Rosado, em Mossoró. Com investimento de R$ 50 milhões, a etapa inclui a reforma e ampliação do terminal de passageiros, elevando para R$ 70 milhões o montante total aplicado no equipamento aeroportuário.

As intervenções fazem parte da estratégia do Governo do Estado para consolidar o aeroporto como novo polo logístico e turístico do interior potiguar, com estrutura capaz de receber voos de médio e grande porte. A obra é coordenada pela Infraero, com o apoio da Secretaria de Infraestrutura, Setur/RN e Emprotur. Fátima Bezerra fez o anúncio diretamente do terminal de passageiros do aeroporto, onde recebeu a imprensa local.