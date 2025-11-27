Governo do RN assina contrato de R$ 16,7 milhões para construção do Costeira Parque

O governo do Rio Grande do Norte assinou nesta quarta-feira (26) o contrato para a construção do Costeira Parque, novo espaço urbano que será instalado na Via Costeira, em Natal. A obra, orçada em R$ 16,74 milhões, será executada pelo Consórcio Cieng Costeira Parque.

O contrato, publicado no Diário Oficial da União, prevê 540 dias de obra e 600 dias de vigência. A obra conta com recursos provenientes do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do RN (Idema), através de taxas de inspeção e licenciamento ambiental.

O parque será construído no no terreno do antigo Vale das Cascatas, na Via Costeira. A contratação segue a Lei federal 14.133/2021. A assinatura do contrato ocorreu nesta quarta-feira, pelo secretário estadual de Infraestrutura, Gustavo Coêlho, e por Rafael Câmara, representante do consórcio vencedor.

Sobre o parque

O parque terá uma área total de aproximadamente 34 mil metros quadrados, com espaços de lazer, atividades desportivas, de convivência, recreativas e culturais. O planejamento também prevê um estacionamento com capacidade para 185 veículos, além de bicicletário.

Na área, é prevista instalação de quadras de areia, pista de skate e patins, academia ao ar livre e playground infantil. Haverá ainda espaço para artesanato, camping e piquenique, além de pista destinada a caminhada ou corrida.

A estrutura de apoio incluirá lanchonetes, uma área administrativa e um Posto do Corpo de Bombeiros, assim como outras estruturas voltadas ao lazer, desporto, convívio e cultura.