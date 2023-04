Governo do RN apoia a criação do curso de Medicina na Faculdade Católica do RN

Assecom/RN

A governadora Fátima Bezerra apresentou ao ministro da Educação, Camilo Santana, apoio à solicitação para a implantação do curso de Medicina na Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, instituição de ensino superior privada localizada em Mossoró/RN. A faculdade tem se destacado no ensino superior, comprovado pelo ranking elaborado pela Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (ANEC), que a classificou em segundo lugar no ranking geral com alta pontuação no IGC contínuo.

Com essas conquistas, a instituição está pleiteando junto ao Ministério da Educação a criação do curso de Medicina. Essa autorização permitirá a formação e captação de profissionais de saúde no interior do Estado, reduzindo a migração de jovens para outros centros urbanos e atraindo inteligências que contribuirão para o desenvolvimento local.

Mossoró é um importante polo econômico do Estado, segundo município mais populoso do Estado, com mais de 300 mil habitantes, e atende não só à população local, mas toda a Mesorregião do Oeste Potiguar e parte do Ceará, com população total estimada em mais de 800 mil habitantes.

A Faculdade Católica do RN funciona desde 2009, com autorização da Portaria do MEC nº 839. Oferece os cursos de graduação de Administração, Ciências Contáveis, Direito, Fisioterapia, Gastronomia, Nutrição, Psicologia e Teologia. Também oferece cursos de pós-graduação, MBA e de extensão.