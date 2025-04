Governo do RN anuncia trechos da segunda etapa do Programa de Recuperação de Rodovias

A governadora Fátima Bezerra anunciou, nesta quinta-feira (03), os primeiros trechos contemplados na segunda etapa do Programa de Recuperação de Rodovias Estaduais. As obras, previstas para o segundo semestre deste ano, estão incluídas no pacote de 770 quilômetros de rodovias que serão recuperadas em várias regiões do estado até o fim de 2026.

O anúncio ocorreu durante audiências feitas nesta quinta-feira (03) com os prefeitos de Macaíba e Brejinho, que terão trechos rodoviários em obras nos próximos meses. Em Macaíba, na Grande Natal, a RN-160 será restaurada até o limite com o município de Vera Cruz, onde se conecta com a RN-002.