Governo do RN anuncia regras do novo decreto

Nesta quinta-feira (01), o Governo do Rio Grande do Norte anunciou que editará um novo decreto acerca do enfrentamento à Covid-19 que permite, seguindo as normas de segurança, o funcionamento de igrejas, comércio e escolas a partir desta segunda-feira, 05.

Neste documento, o toque de recolher das 20h às 6h nos dias de semana e de 24 horas nos domingos e feriados também deve voltar a ser aplicado nos dias de semana. O texto ainda não foi publicado oficialmente.

O decreto vigente teve seu prazo estendido até o domingo, 04 de abril. Já o novo decreto terá validade até o dia 16 de abril. Os detalhes do novo decreto foram definidos nesta quarta-feira (31) em reunião do governo do estado com os Ministérios Públicos Federal, Estadual e do Trabalho; a diretoria da Federação dos Municípios e presidentes de associações municipais.

Confira as novas regras: