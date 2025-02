Governo do RN anuncia pagamento de servidores para sexta-feira 28

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do PT, anunciou que o pagamento dos salários dos servidores públicos estaduais será realizado nesta sexta-feira 28, antes do carnaval.

A informação foi divulgada por meio de sua conta oficial no X, onde a governadora escreveu: “Pessoal! Vai ter carnaval com dinheiro no bolso! Faremos o pagamento dos nossos servidores e servidoras nesta sexta-feira! O dinheiro estará na conta ao longo do dia. Um feliz carnaval pra vcs com muito afeto, alegria, paz e segurança!”

O pagamento será referente ao salário do mês de fevereiro de 2025, contemplando servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas. Além disso, conforme compromisso assumido pelo Executivo Estadual, também foi implantada, neste mês, a recomposição salarial para os servidores da Segurança e da Saúde Pública. A recomposição salarial para os demais servidores estaduais será efetivada na folha de pagamento de abril.

A governadora também alertou que os servidores com portabilidade bancária devem consultar os prazos estabelecidos junto às suas instituições financeiras para o depósito do salário.