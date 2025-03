Governo do RN anuncia coletiva para tratar do distrato com empresa responsável pela obra do Hospital Tarcísio Maia

O Governo do Rio Grande do Norte realizará, na próxima segunda-feira (17), uma coletiva de imprensa para anunciar oficialmente o distrato com a empresa responsável pela obra do Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, e a convocação da segunda colocada no processo licitatório para dar continuidade aos serviços.

O anúncio será feito pelos secretários de Infraestrutura, Gustavo Coelho, e de Saúde, Alexandre Motta, durante o encontro com a imprensa, que acontecerá às 10h30, na Regional de Saúde, localizada na Rua Dr. João Marcelino, 2130, Abolição, Mossoró – RN.

A decisão visa garantir a retomada das obras, assegurando que a população tenha acesso a um hospital com infraestrutura adequada o mais rápido possível. A rescisão do contrato ocorre devido a problemas identificados na execução dos serviços, que comprometeram o andamento do projeto.

A presença da imprensa na coletiva é fundamental para garantir a transparência do processo e informar a população sobre os próximos passos para a continuidade da obra.