Governo do RN amplia frota do SAMU e reforça atendimento no interior do RN

O Governo do Estado segue ampliando o cuidado com a saúde da população, com foco na qualificação da atenção pré-hospitalar. Nesta segunda-feira (21), a governadora Fátima Bezerra realizou a entrega oficial de 25 novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU RN), recebidas do Ministério da Saúde.

Os veículos irão fortalecer o atendimento de urgência e emergência em todas as regiões do estado, contribuindo para a meta de cobertura integral do SAMU em todo o Rio Grande do Norte.

Do total de ambulâncias entregues, 10 serão utilizadas para renovação da frota atual e 15 para a expansão do serviço em áreas que ainda não são atendidas. Além desse reforço, o Rio Grande do Norte foi contemplado com mais 11 ambulâncias por meio do PAC Seleções 2025 — sendo oito destinadas à expansão da cobertura e três à renovação da frota.

O impacto esperado com a entrega das novas ambulâncias do SAMU no estado inclui a ampliação da cobertura regional, especialmente em áreas de difícil acesso e com menor oferta de serviços de saúde. A medida também irá contribuir para a redução dos tempos de resposta aos atendimentos de urgência e emergência, além de melhorar a segurança de profissionais e pacientes durante os deslocamentos. Outro benefício importante é o fortalecimento da logística e da capacidade de resposta do sistema de saúde estadual, promovendo um atendimento mais ágil, eficiente e humanizado em todo o território potiguar.

ATENÇÃO PRÉ-HOSPITALAR

A governadora Fátima Bezerra destacou o esforço conjunto entre o Governo do Estado, o Ministério da Saúde e os municípios e reafirmou o compromisso da gestão com a saúde pública: “Com apoio do Governo Federal, nosso governo tem atuado com seriedade, compromisso e responsabilidade na reconstrução dos serviços públicos do Rio Grande do Norte, com destaque para a saúde. Reafirmamos nosso compromisso com o fortalecimento do SUS e da atenção pré-hospitalar. O SAMU, que por muito tempo foi visto apenas como transporte, é na verdade um serviço de cuidado imediato, que salva vidas já no local do atendimento”, declarou.

O secretário Estadual da Saúde, Alexandre Motta ressaltou a importância do fortalecimento da SAMU no RN: “É um passo concreto para levar atendimento a todos os municípios potiguares e reforçar o compromisso do Governo com uma saúde pública mais acessível e eficaz. E tudo isso só é possível graças à parceria com o Governo Federal e à liderança da governadora Fátima Bezerra, que vem sendo reconhecida como a governadora da saúde.”

100% DE COBERTURA

Atualmente, o SAMU RN cobre cerca de 70% do território potiguar – Natal e Mossoró, que possuem serviços próprios. A meta do Governo do Estado é alcançar 100% de cobertura. Para isso, já houve pactuação com municípios das regiões Oeste, Médio Oeste e parte das regiões do Trairi e Potengi. Uma nova reunião está prevista para o fim de julho, com representantes de todas as regiões e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do RN, com o objetivo de avançar na pactuação do cofinanciamento e da distribuição das unidades restantes.

Das 10 ambulâncias recebidas anteriormente em 2025, quatro já estão em operação, reforçando o atendimento da Região Metropolitana de Natal. As demais estão em fase final de preparação para entrar em serviço ainda neste mês.

“Essas ações mostram que estamos no caminho certo. Se hoje o povo do RN me reconhece como a governadora da segurança e da educação, fico feliz em dizer que estamos construindo, com trabalho e resultados, a imagem da governadora da saúde. Porque saúde é direito, é vida, e é com dignidade que o nosso povo merece ser tratado”, complementou a governadora.

