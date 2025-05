Governo do RN abre inscrições para cursos em diversas áreas no mês de junho

O Governo do Rio Grande do Norte, por meio da Escola de Governo (EGRN), vinculada à Secretaria de Estado da Administração (Sead), apresenta o catálogo de oportunidades de formação do mês de junho para o funcionalismo estadual. Assim, vem cumprindo com o seu papel de fomentar a capacitação dos servidores públicos para o aprimoramento da eficiência e a qualidade dos serviços prestados ao potiguares. Os cursos abregem diversas áreas e são tanto presenciais como online.

As inscrições devem ser realizadas por meio do Sistema Unificado de Administração Pública (Suap), garantindo assim a participação nas capacitações. Vale destacar que a maioria dos cursos tem vagas limitadas em virtude da capacidade das salas de aula.

Podem participar dos cursos os servidores públicos do Governo do RN, bem como os servidores municipais das cidades que aderiram ao programa RN+Inclusivo. Atualmente, são eles: Água Nova, Areia Branca, Bom Jesus, Brejinho, Carnaubais, Currais Novos, Espírito Santo, Grossos, Ipanguaçu, Jucurutu, Jundiá, Maxaranguape, Pau dos Ferros, Santana do Seridó, São Paulo do Potengi, São Gonçalo do Amarante, São Tomé, Senador Elói de Souza, Serrinha, Tibau do Sul e Várzea.

Qualidade no Atendimento ao Cidadão

Este curso presencial na EGRN tem como foco aprimorar as habilidades dos servidores públicos no atendimento ao cidadão, enfatizando a importância da empatia, comunicação eficaz e resolução de problemas. Os participantes aprenderão técnicas para melhorar a satisfação do usuário e a imagem institucional.

Quando: 02/06 a 06/06

Horário: 8h às 12h

Inscrição: Até o dia 28/05

Local: EGRN, Centro Administrativo, Lagoa Nova, Natal – RN

Link: https://suap.rn.gov.br/eventos/inscricao/374/

Gestão em Ouvidoria Pública

Este curso presencial na EGRN é voltado para a capacitação de servidores que atuam ou pretendem atuar em ouvidorias públicas. Serão abordados temas como o papel da ouvidoria, tratamento de manifestações, uso de ferramentas tecnológicas e a importância da transparência e controle social.

Quando: 02/06 a 06/06

Horário:13h30 às 17h30

Inscrição: até 28/05

Local:EGRN, Centro Administrativo, Lagoa Nova, Natal – RN

Link: https://suap.rn.gov.br/eventos/inscricao/375/

Elaboração de Projetos Institucionais

Ministrado por Francisco Reginário Gomes da Silva (SESED), este curso presencial na EGRN capacita os participantes na elaboração de projetos institucionais, desde a concepção até a implementação. Serão abordadas metodologias de planejamento, definição de objetivos, indicadores de desempenho e captação de recursos.

Quando: 02/06 a 06/06

Horário: 08h às 12h

Inscrição: Até 28/05

Local: EGRN, Centro Administrativo, Lagoa Nova, Natal – RN

Link: https://suap.rn.gov.br/eventos/inscricao/307/

Logística no Âmbito Público

Este curso presencial na EGRN aborda os princípios e práticas da logística aplicada ao setor público. Os participantes aprenderão sobre gestão de suprimentos, armazenamento, distribuição e controle de estoques, visando a eficiência e economicidade dos recursos públicos.

Quando: 02/06 a 06/06

Horário: 13h30 às 17h30

Inscrição: Até 28/05

Local: EGRN, Centro Administrativo, Lagoa Nova, Natal – RN

Link: https://suap.rn.gov.br/eventos/inscricao/322/

Mapeamento de Competências

Ministrado por Iure Coutre Gurgel (UERN), este curso presencial na EGRN capacita os participantes na identificação e análise das competências necessárias para o desempenho eficaz das funções públicas. Serão abordadas técnicas de levantamento de perfil, avaliação de desempenho e desenvolvimento de planos de capacitação.

Quando: 02/06 a 06/06

Horário: 13h30 às 17h30

Inscrição: Até 28/05

Local: EGRN, Centro Administrativo, Lagoa Nova, Natal – RN

Link: https://suap.rn.gov.br/eventos/inscricao/343/

Curso Básico para a Utilização do Sistema SEI

Este curso presencial no laboratório da EGRN tem como objetivo capacitar os servidores públicos no uso do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), ferramenta essencial para a gestão documental e de processos administrativos. Os participantes aprenderão sobre funcionalidades, procedimentos e melhores práticas no uso do sistema. São 25 vagas disponíveis.

Quando: 02/06 a 04/06

Horário: 13h30 às 16h30

Inscrição: Até 28/05

Local:EGRN, Centro Administrativo, Lagoa Nova, Natal – RN

Link: https://suap.rn.gov.br/eventos/inscricao/394/

Planilha Eletrônica Básica

Este curso presencial no laboratório da EGRN visa capacitar os participantes no uso de planilhas eletrônicas, com foco no Google Sheets. Serão abordadas funcionalidades básicas como criação de tabelas, uso de fórmulas, gráficos e organização de dados, promovendo maior eficiência nas atividades administrativas.

Quando: 02/06 a 10/06

Horário: 08h às 12h

Inscrição: Até 28/05

Local: EGRN, Centro Administrativo, Lagoa Nova, Natal – RN

Link: https://suap.rn.gov.br/eventos/inscricao/376/

Atualização para Pregoeiros

Este curso presencial na EGRN é destinado a pregoeiros e membros de comissões de licitação que buscam atualização sobre as normas e práticas relacionadas ao pregão eletrônico e presencial. Serão abordadas as inovações legislativas, jurisprudência e boas práticas na condução dos processos licitatórios.

Quando: 04/06 a 06/06

Horário: 13h30 às 17h30

Inscrição: Até 30/05

Local: EGRN, Centro Administrativo, Lagoa Nova, Natal – RN

Link: https://suap.rn.gov.br/eventos/inscricao/320/

Metodologias Ativas

Ministrado por Michele Rodrigues Dias (SEEC), este curso presencial na EGRN aborda estratégias de ensino que colocam o aluno como protagonista do processo de aprendizagem. Serão exploradas técnicas como aprendizagem baseada em problemas, sala de aula invertida e uso de tecnologias educacionais.

Quando: 09/06 a 12/06

Horário: 13h30 às 17h30

Inscrição: Até 03/06

Local: EGRN, Centro Administrativo, Lagoa Nova, Natal – RN

Link: https://suap.rn.gov.br/eventos/inscricao/348/

Elaboração de Projetos Sociais para Captação de Recursos da União

Este curso presencial na EGRN capacita os participantes na elaboração de projetos sociais voltados para a captação de recursos junto ao governo federal. Serão abordadas etapas como diagnóstico, planejamento, elaboração de propostas e prestação de contas, alinhadas às exigências dos programas federais.

Quando: 09/06 a 17/06

Horário: 13h30 às 17h30

Inscrição: Até 04/06

Local: EGRN, Centro Administrativo, Lagoa Nova, Natal – RN

Link: https://suap.rn.gov.br/eventos/inscricao/316/

Planejamento Estratégico na Organização Pública

Este curso presencial na EGRN tem como objetivo capacitar os servidores públicos na elaboração e implementação de planejamentos estratégicos eficazes. Serão abordadas ferramentas de análise organizacional, definição de metas, indicadores de desempenho e monitoramento de resultados.

Quando: 23/06 a 27/06

Horário: 08h às 12h

Inscrição: Até 04/06

Local: EGRN, Centro Administrativo, Lagoa Nova, Natal – RN

Link: https://suap.rn.gov.br/eventos/inscricao/377/

Gestão de Conflitos

Este curso visa capacitar os participantes na identificação e resolução de conflitos no ambiente organizacional, promovendo um ambiente de trabalho mais harmonioso e produtivo. Serão abordadas técnicas de mediação, negociação e comunicação eficaz, essenciais para gestores e profissionais que lidam com equipes e situações desafiadoras no dia a dia. O curso será realizado presencialmente na EGRN, com 40 vagas disponíveis. As inscrições estão abertas de 15/05 a 04/06 ou até o preenchimento das vagas.

Quando: 09/06 a 13/06

Horário: 08h às 12h

Inscrição: Até 04/06

Local: EGRN, Centro Administrativo, Lagoa Nova, Natal – RN

Link: https://suap.rn.gov.br/eventos/inscricao/378/

Oficina em Gestão da Inovação

A oficina tem como objetivo fomentar a cultura da inovação nas organizações públicas, apresentando ferramentas e metodologias que estimulam a criatividade e a implementação de soluções inovadoras. Os participantes serão incentivados a desenvolver projetos que promovam melhorias nos serviços públicos.

Quando: 09/06 e 10/06

Horário: 08h às 12h

Inscrição: Até 04/06

Local: EGRN, Centro Administrativo, Lagoa Nova, Natal – RN

Link: https://suap.rn.gov.br/eventos/inscricao/379/

Planilha de Custos e Formação de Preços

Este curso oferece conhecimentos sobre a elaboração de planilhas de custos e a formação de preços em contratações públicas, conforme as normas vigentes. Os participantes aprenderão a analisar e compor custos diretos e indiretos, assegurando a conformidade e a eficiência nas contratações.

Quando: 09/06 a 11/06

Horário: 13h30 às 17h30

Inscrição: Até 04/06

Local: EGRN, Centro Administrativo, Lagoa Nova, Natal – RN

Link: https://suap.rn.gov.br/eventos/inscricao/381/

Gestão e Fiscalização para Mão de Obra Terceirizada

O curso aborda as práticas e responsabilidades na gestão e fiscalização de contratos de terceirização, garantindo o cumprimento das obrigações legais e contratuais. Serão discutidos aspectos como a elaboração de termos de referência, acompanhamento da execução contratual e aplicação de penalidades.

Quando: 09/06 a 13/06

Horário: 13h30 às 17h30

Inscrição: Até 04/06

Local: EGRN, Centro Administrativo, Lagoa Nova, Natal – RN

Link: https://suap.rn.gov.br/eventos/inscricao/393/

Contabilidade Pública

Este curso proporciona uma visão abrangente sobre os princípios e práticas da contabilidade aplicada ao setor público, incluindo a análise de demonstrativos contábeis e a conformidade com as normas legais. É ideal para profissionais que atuam na área financeira e contábil de órgãos públicos.

Quando: 09/06 a 13/06

Horário: 13h30 às 17h30

Inscrição: Até 11/06

Local: Online – COTIC/MOODLE

Link: https://suap.rn.gov.br/eventos/inscricao/382/

Contratação Direta e Dispensa Eletrônica

O curso explora os procedimentos e fundamentos legais para contratações diretas e dispensas eletrônicas, conforme a nova Lei de Licitações. Os participantes aprenderão a elaborar justificativas, analisar riscos e utilizar plataformas eletrônicas para formalizar essas contratações.

Quando: 16/06 a 18/06

Horário: 08h às 12h

Inscrição: Até 11/06

Local: EGRN, Centro Administrativo, Lagoa Nova, Natal – RN

Link: https://suap.rn.gov.br/eventos/inscricao/383/

Planejamento e Gerenciamento de Contratações

Este curso visa capacitar os servidores na elaboração de planejamentos eficientes para contratações públicas, abordando etapas como estudos técnicos preliminares, termos de referência e gestão de riscos. O objetivo é promover contratações mais eficazes e alinhadas às necessidades institucionais.

Quando: 16/06 e 17/06

Horário: 08h às 12h

Inscrição: Até 11/06

Local: EGRN, Centro Administrativo, Lagoa Nova, Natal – RN

Link: https://suap.rn.gov.br/eventos/inscricao/384/

Media Training (Oratória)

O curso de Media Training foca no desenvolvimento de habilidades de comunicação e oratória, preparando os participantes para interações eficazes com a mídia e o público. Serão abordadas técnicas de discurso, controle emocional e estratégias para entrevistas e apresentações públicas.

Quando: 16/06 a 18/06

Horário: 08h às 12h

Inscrição: Até 11/06

Local: EGRN, Centro Administrativo, Lagoa Nova, Natal – RN

Link: https://suap.rn.gov.br/eventos/inscricao/385/

Estratégias Didáticas para Instrutores

Este curso destina-se a instrutores e facilitadores, oferecendo técnicas e metodologias para o desenvolvimento de aulas mais dinâmicas e eficazes. Serão exploradas estratégias de ensino, uso de recursos didáticos e avaliação de aprendizagem. As aulas serão realizadas remotamente via COTIC/MOODLE, com 120 vagas disponíveis.

Quando: 16/06 a 25/06

Horário: 13h30 às 17h30

Inscrição: Até 11/06

Local: Onilne – COTIC/MOODLE

Link: https://suap.rn.gov.br/eventos/inscricao/386/

Curso Básico para a Utilização do Sistema SEI – Turma INICIANTES

O curso oferece uma introdução ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI), capacitando os participantes no uso das funcionalidades básicas para a gestão de processos e documentos eletrônicos. É ideal para servidores que estão iniciando no uso do SEI. As aulas ocorrerão presencialmente no Laboratório da EGRN, com 25 vagas disponíveis.

Quando: 16/06 a 18/06

Horário: 13h30 às 16h30

Inscrição: Até 11/06

Local: EGRN, Centro Administrativo, Lagoa Nova, Natal – RN

Link: https://suap.rn.gov.br/eventos/inscricao/395/

Fundamentos do Controle Interno

Este curso aborda os princípios e práticas do controle interno na administração pública, destacando sua importância para a transparência, eficiência e prevenção de irregularidades. Serão discutidos temas como auditoria interna, gestão de riscos e conformidade. As aulas serão presenciais na EGRN, com 40 vagas disponíveis.

Quando: 23/06 a 27/06

Horário: 08h às 12h

Inscrição: Até 17/06

Local: EGRN, Centro Administrativo, Lagoa Nova, Natal – RN

Link: https://suap.rn.gov.br/eventos/inscricao/344/

Elaboração de Indicadores de Desempenho Institucional

O curso capacita os participantes na criação e implementação de indicadores de desempenho, essenciais para o monitoramento e avaliação de resultados institucionais. Serão abordadas metodologias para definição de metas, coleta de dados e análise de desempenho. As aulas ocorrerão presencialmente na EGRN, com 40 vagas disponíveis.

Quando: 23/06 a 27/06

Horário: 08h às 12h

Inscrição: Até 17/06

Local: EGRN, Centro Administrativo, Lagoa Nova, Natal – RN

Link: https://suap.rn.gov.br/eventos/inscricao/387/

Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos

Este curso oferece uma abordagem prática sobre a gestão e fiscalização de contratos administrativos, conforme a nova Lei de Licitações. Serão discutidos temas como elaboração de contratos, acompanhamento da execução e aplicação de penalidades. As aulas serão presenciais na EGRN, com 40 vagas disponíveis.

Quando: 23/06 a 01/07

Horário: 13h30 às 17h30

Inscrição: Até17/06

Local: EGRN, Centro Administrativo, Lagoa Nova, Natal – RN

Link: https://suap.rn.gov.br/eventos/inscricao/388/

Inteligência Artificial

O curso introduz os conceitos e aplicações da Inteligência Artificial (IA) no setor público, explorando ferramentas e técnicas que podem otimizar processos e serviços. Os participantes terão a oportunidade de desenvolver projetos práticos utilizando IA. As aulas ocorrerão presencialmente no Laboratório da EGRN, com 25 vagas disponíveis.

Quando: 23/06 a 27/06

Horário: 13h30 às 17h30

Inscrição: Até 17/06

Local: EGRN, Centro Administrativo, Lagoa Nova, Natal – RN

Link: https://suap.rn.gov.br/eventos/inscricao/389/

Gestão de Riscos nas Contratações Públicas

Este curso aborda a identificação, análise e mitigação de riscos em processos de contratação pública, alinhando-se às exigências da nova Lei de Licitações. Serão apresentadas metodologias e ferramentas para uma gestão de riscos eficaz. As aulas serão presenciais na EGRN, com 40 vagas disponíveis.

Quando: 23/06 e 24/06

Horário: 08h às 12h

Inscrição: Até 17/06

Local: EGRN, Centro Administrativo, Lagoa Nova, Natal – RN

Link: https://suap.rn.gov.br/eventos/inscricao/390/

Arquivologia Intermediário

O curso visa aprofundar os conhecimentos em arquivologia, abordando técnicas de organização, conservação, digitalização e gestão de documentos físicos e digitais, com foco na realidade do serviço público. Destinado a profissionais que já possuem noções básicas da área, o conteúdo busca contribuir para a eficiência da administração pública por meio da correta gestão do acervo documental. As aulas serão presenciais na sede da EGRN, com 40 vagas disponíveis.

Quando: 23/06 a 27/06

Horário: 13h30 às 17h30

Inscrição:

Local: EGRN, Centro Administrativo, Lagoa Nova, Natal – RN

Link: https://suap.rn.gov.br/eventos/inscricao/392/

Power BI

O curso “Power BI”, ministrado por Hideljundes Macêdo Paulino, será realizado presencialmente no laboratório da Escola de Governo do Rio Grande do Norte (EGRN) de 30 de junho a 4 de julho, das 8h às 12h. Com 25 vagas disponíveis, esta capacitação visa desenvolver habilidades em análise de dados e criação de dashboards interativos utilizando a ferramenta Power BI, promovendo a tomada de decisões mais informadas no setor público.

Quando: 30/06 a 04/07

Horário: 08h às 12h

Inscrição: Até 24/06

Local: EGRN, Centro Administrativo, Lagoa Nova, Natal – RN

Link: https://suap.rn.gov.br/eventos/inscricao/303/

Liderança Estratégica na Gestão de Talentos

O curso “Liderança Estratégica na Gestão de Talentos” será realizado presencialmente na EGRN de 30 de junho a 4 de julho, das 13h30 às 17h30. Com 40 vagas disponíveis, esta capacitação tem como objetivo aprimorar as competências de liderança dos participantes, focando na identificação, desenvolvimento e retenção de talentos dentro das organizações públicas.

Quando: 30/06 a 04/07

Horário: 13h30 às 17h30

Inscrição: Até 24/06

Local: EGRN, Centro Administrativo, Lagoa Nova, Natal – RN

Link: https://suap.rn.gov.br/eventos/inscricao/318/

Gestão Estratégica de Pessoas no Setor Público

O curso “Gestão Estratégica de Pessoas no Setor Público”, ministrado por Flayana Amâncio (CAERN), ocorrerá presencialmente na EGRN de 30 de junho a 4 de julho, das 8h às 12h. Com 40 vagas disponíveis, esta capacitação visa fornecer aos participantes uma compreensão aprofundada das práticas de gestão de pessoas no contexto público, abordando temas como planejamento estratégico, desenvolvimento de competências e avaliação de desempenho.

Quando: 30/06 a 04/07

Horário: 08h às 12h

Inscrição: Até 24/06

Local: EGRN, Centro Administrativo, Lagoa Nova, Natal – RN

Link: https://suap.rn.gov.br/eventos/inscricao/341/

Libras

O curso “Libras” será realizado presencialmente na EGRN de 30 de junho a 8 de julho, das 13h30 às 17h30. Com 40 vagas disponíveis, esta capacitação tem como objetivo promover a inclusão social e a acessibilidade, capacitando os participantes na Língua Brasileira de Sinais para melhorar a comunicação com a comunidade surda.

Quando: 30/06 a 08/07

Horário: 13h30 às 17h30

Inscrição: Até 24/06

Local: EGRN, Centro Administrativo, Lagoa Nova, Natal – RN

Link: https://suap.rn.gov.br/eventos/inscricao/366/