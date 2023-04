Governo do RN abre agenda oficial na China nesta quinta-feira

ASSECOM/RN

A governadora Fátima Bezerra inicia agenda oficial na China nesta quinta-feira (13), participando da cerimônia de posse do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) e de reuniões estratégicas com as empresas China Communications Construction Company (CCCC), empresa estatal de construção e engenharia, a State Grid, que se dedica à área de transmissão de energia, e com a BYD, maior fabricante de baterias recarregáveis e de veículos elétricos do mundo.

A convite do presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, para integrar a delegação do governo federal em agenda oficial à China, a comitiva potiguar tem compromissos marcados até o dia 19. Durante a viagem ao país oriental, Fátima Bezerra buscará aprofundar as relações bilaterais entre o Rio Grande do Norte e o país asiático, especialmente no que diz respeito à área de energias renováveis, além de mineração, agricultura familiar e infraestrutura portuária. Um dos objetivos da agenda desta quinta-feira (13), além de estreitar relações com as províncias locais, é atrair investimentos para o Porto Indústria Verde do RN.

Abrindo a agenda em Xangai, Fátima participa da posse de Dilma Rousseff na presidência do Novo Banco de Desenvolvimento, também chamado Banco do BRICS. O Novo Banco é um banco de desenvolvimento multilateral, operado pelos países do BRICS (grupo formado por Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul) com o objetivo de apoiar projetos em países em desenvolvimento. O BRICS foi fundado em 2009, com sede em Xangai e escritórios no Brasil (SP), na Rússia e na Índia.

Ainda na quinta-feira (13), a governadora participa de reuniões empresariais com a China Communications Construction Company (CCCC), a State Grid e a BYD. O principal objetivo é atrair investimentos na área de energias renováveis e para o Porto Indústria Verde do RN.

A China Communications Construction Company (CCCC) é uma empresa chinesa de construção e engenharia, com sede em Pequim. Opera em uma variedade de áreas, incluindo infraestrutura, transporte, desenvolvimento imobiliário, energia e serviços ambientais. Tem em seu portfólio a Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e a Ferrovia Trans-Quênia. A State Grid destaca-se na transmissão de energia, e está presente no Brasil em 14 estados. Já a BYD é uma grande empresa chinesa que aposta na combinação de energia limpa e sustentabilidade, sendo a maior fabricante de baterias recarregáveis e de veículos elétricos do mundo.

Porto-Indústria Verde

O Porto-Indústria Verde deve gerar empregos no RN, além de promover o desenvolvimento econômico e social sustentável no que diz respeito à vocação do estado para exportação de energia eólica e produção de hidrogênio verde para todo o mundo, tornando o estado uma referência de energia limpa e sustentável.

Em maio de 2021 o Governo do RN contratou a elaboração de estudos, junto à UFRN, para a construção de um porto-indústria verde no estado. Em fevereiro de 2022, foi apresentado um relatório com o resultado dos estudos econômicos, ambientais e de toda a cadeia de valor. Em março, a governadora autorizou o processo de contratação de estudos ambientais para a construção do porto.