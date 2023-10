Governo do Rio Grande do Norte inicia pagamento do mês de outubro para os servidores neste sábado

O Governo do Rio Grande do Norte inicia hoje (14) o depósito dos vencimentos do mês de outubro para servidores ativos, inativos e pensionistas.

O salário integral amanhecerá na conta dos trabalhadores do Governo do Rio Grande do Norte que recebem até R$ 4 mil e para toda a categoria da Segurança Pública. Os plantões eventuais da Saúde serão creditados durante o expediente na segunda-feira (16) e os servidores lotados em pastas com recursos próprios e da Educação receberão o pagamento integral no dia 31 de outubro, conforme calendário de pagamento.

Quem recebe mais de R$ 4 mil (valor bruto) terá 30% dos vencimentos adiantados. Os outros 70% serão depositados no final do mês. Serão investidos mais de R$ 296 milhões na conta dos servidores ao longo do sábado. A folha total de pagamento para o mês de outubro é de R$ 762 milhões.