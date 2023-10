Governo do Rio Grande do Norte divulga programação do primeiro Fórum Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do RN

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Ciência, da Tecnologia e da Inovação (SEDEC), promove o primeiro Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte, no dia 20 de outubro de 2023, no auditório da Casa da Indústria – FIERN. As inscrições já estão abertas (https://fectirn.ect.ufrn.br/).

A conferência será um marco significativo, não apenas para o nosso estado, mas para todo o país, servindo de inspiração para acadêmicos, pesquisadores, estudantes e empresários que buscam avançar na área.

“Desde o início da gestão Fátima Bezerra, o Governo do RN trata como prioridade a promoção da Ciência, Tecnologia e Inovação de forma prática, buscando o diálogo com as instituições de ensino e pesquisa, incentivando a ciência aplicada nas e empresas e criando mecanismos para alavancar o setor”, disse o secretário Jaime Calado (Sedec).

“Criamos a Câmara Setorial de Ciência e Tecnologia, reativamos o Conselho Estadual (Coneciti), fizemos o Marco Legal em parceria com a Fapern e destinamos recursos para o Fundo Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Além disso, fundamos o Parque Tecnológico Augusto Severo (PAX) e agora vamos dar um novo impulso ao setor promovendo este Fórum”, explicou o titular da pasta de CT&I no RN.

Os avanços citados pelo secretário Jaime Calado serão abordados durante a programação do Fórum em momentos distintos, ampliando o conhecimento do público sobre os principais pontos de interesse nas políticas públicas voltadas ao setor. Entre os principais momentos, haverá uma mesa redonda com a participação de universidades e instituições de ensino e pesquisa, mediada pela ex-reitora da UFRN e coordenadora do PAX, Prof. Ângela Paiva Cruz. O Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação também terá destaque em uma apresentação da Fapern, e o público conhecerá os principais cursos profissionalizantes das instituições de ensino do RN.

As ações para o setor em âmbito nacional também serão explanadas, como é o caso da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, que visa estratégias e recomendações para o desenvolvimento urbano sustentável no Brasil, apresentada por Yuri Rafael Della Giustina, diretor do Ministério das Cidades. Serão apresentadas ainda as principais políticas do Governo Federal realizadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, através de seu representante. Já a comunidade internacional estará representada pelo diplomata da Embaixada do Brasil na Espanha, Alexandre Oliveira.

O Primeiro Fórum Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem como tema “O protagonismo da Ciência, Tecnologia e Inovação na transição energética e na qualidade de vidas das pessoas”, está programado para ser um simpósio de discussão interdisciplinar sobre os avanços mais recentes nas áreas de Ciência, Tecnologia e Inovação, ser um espaço de divulgação, diálogo e mostra do que o nosso Estado tem feito e onde quer chegar, revelando seus pontos fortes, agregando o governo, a academia, as ICTs, setor empresarial, comércio e serviços e demais interessados na temática num momento único de diálogo.

O primeiro Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação do RN é uma realização do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da SEDEC, e correalização da UFRN, IFRN, UFERSA e UERN, FAPERN, FIERN, SENAI (ISI-ER), SEBRAE, FECOMÉRCIO, IMD PAX, ISD, LAIS, BNB E FEMURN.

Confira a programação completa: https://bit.ly/PorgramacaoForumCTI-RN

Inscrições abertas: https://fectirn.ect.ufrn.br/

*Serviço:*

Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio Grande do Norte

Data: Sexta-feira, 20 de outubro de 2023

Horário: 08h às 18h

Local: Auditório Senador Albano Franco, Casa da Indústria – FIERN (Av. Sen. Salgado Filho, 2860 – Lagoa Nova, Natal – RN, 59075-900)

Entrada gratuita (mediante inscrição)