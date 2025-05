Governo do Estado tem quase 100 escolas com obras em andamento

A rede estadual de educação do Rio Grande do Norte está recebendo investimentos constantes na melhoria da infraestrutura de escolas. As ações ocorrem em todas as regiões do Estado e vão desde manutenção básica até a construção de novas unidades de ensino.

Simultaneamente, a rede estadual de escolas tem hoje 94 unidades passando por algum tipo de obra. O investimento total que está sendo feito nessas unidades é de quase R$ 100 milhões, de acordo com a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e do Lazer (Seec/RN).

“Seja manutenção, reforma e ampliação, a gente nunca fez tanta obra na Educação, em qualquer região do estado que você for”, afirma o subsecretário de Educação do RN, professor Flaubert Torquato.

O gestor explica que essa movimentação em favor da infraestrutura escolar é importante porque a maioria dessas unidades são muito antigas, algumas seculares, e que nunca passaram por uma reforma.

“Esses investimentos que nós estamos fazendo são mais do que necessários. Eles são urgentes. A gente pegou uma rede de ensino com a situação de infraestrutura das escolas sucateadas, escolas que nunca passaram por reforma, escolas centenárias que por muitos anos só receberam pequenos reparos. Esse formato de obra que a gente está fazendo, de recuperar a dignidade da comunidade escolar, vai dar condições de oferecermos maior conforto e segurança para os estudantes”, destaca Torquato, que já vislumbra os resultados desse investimento: “melhorando a infraestrutura das escolas, vamos ver repercussão no desempenho acadêmico. Então, a gente não está gastando, a gente está investindo”.

Uma grande parcela das intervenções que estão sendo feitas contempla a modernização da rede elétrica dos prédios, que na maioria dos casos não comporta o recebimento dos sistemas de climatização, um projeto que a governadora Fátima Bezerra já deixou claro que será prioridade nos próximos meses de gestão.

Existe também a preocupação em adequar as escolas às normas de acessibilidade

“Essas escolas que foram construídas há muitos anos atrás nunca levaram em consideração se tinha uma legislação que exigisse obras de acessibilidade, para as várias dimensões de acessibilidade. E nós estamos aproveitando também para, a partir dessas reformas, deixar o ambiente escolar acessível”, explica Flaubert Torquato, que também destaca o trabalho em adequar as estruturas a todas as exigências do Corpo de Bombeiros, garantindo além do conforto, a segurança.

Aumento do investimento previsto

A previsão inicial era de que o Governo do Estado pudesse investir cerca de R$ 100 milhões em obras na rede escolar. Contudo, essa previsão será praticamente dobrada com a chegada dos precatórios do antigo Fundef.

“A partir do início de 2023 foi que a gente intensificou esse processo de obras nas escolas, e esse ano vamos intensificar ainda mais com recursos que irão chegar nos cofres do Estado, oriundos do precatório do antigo Fundef, que a governadora negociou através de uma ação no Supremo, conseguiu vencer, e uma parte vai chegar ainda este ano. Ela – a governadora – já determinou que a totalidade desses recursos que irão chegar é para a reforma de escolas, incluindo a climatização”, completa Flaubert Torquato.