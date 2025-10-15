Governo do Estado homologa licitação para construção de três CEUs da Cultura no RN

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Estado do Planejamento, do Orçamento e Gestão (SEPLAN), publicou no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (15) a homologação das licitações para a construção de três CEUs da Cultura (Centros de Artes e Esportes Unificados) nos municípios de Currais Novos, São Gonçalo do Amarante e Macaíba.

Os CEUs da Cultura são equipamentos culturais e comunitários multifuncionais, voltados a ampliar o acesso da população à infraestrutura cultural, esportiva e de convivência, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade social.

A iniciativa integra o programa “Territórios da Cultura”, do Ministério da Cultura, e faz parte do Novo PAC, com o objetivo de democratizar o acesso à cultura, promover a diversidade e criar espaços de acolhimento e valorização das expressões artísticas das comunidades locais.